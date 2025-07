Il classe 2000 belga lascia il Club Bruges e si trasferisce in Premier League, dove giocherà con il Brighton: battuta la concorrenza della Serie A.

Il futuro di Maxim De Cuyper, almeno per ora, non sarà in Serie A.

L’esterno della nazionale belga lascia infatti il Club Bruges per trasferirsi in Premier League, dove vestirà la maglia del Brighton.

De Cuyper aveva attirato l’attenzione di diversi club italiani, in particolare del Milan, mentre Roma e Juventus si erano limitate a dei sondaggi nei mesi scorsi.