L'ex Carlos Morete invita il River Plate a provarci per Kevin De Bruyne a parametro zero: "Fategli un'offerta, non è così vecchio".

Sognare non costa nulla. E allora spazio alla suggestione che accosta Kevin De Bruyne al River Plate, nata dai consigli dispensati da un grande ex come Carlos Morete. L'articolo prosegue qui sotto Il bomber degli anni '70, capace di segnare ben 105 goal in 200 presenze coi Millonarios, invita la sua vecchia squadra a sferrare l'assalto al fuoriclasse in scadenza col Manchester City.