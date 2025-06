Il Napoli abbraccia Kevin De Bruyne: il belga in mattinata a Villa Stuart per svolgere le visite con gli azzurri.

Ammissioni, lievi timori, poi la strada spianata verso la fumata bianca.

Dall'azzurro del City a quello del Napoli: Partenope abbraccia Kevin De Bruyne, colpo a sensazione firmato Aurelio De Laurentiis con la regia di Antonio Conte.

Il fuoriclasse belga ha sposato la causa dei Campioni d'Italia e il suo sbarco in Serie A diventa realtà, con l'arrivo in Italia per legarsi al club campano.