L'ultima partita di De Bruyne all'Etihad Stadium: i 10 migliori momenti del belga con il Manchester City

Disputerà la sua ultima partita in casa con la maglia del club contro il Bournemouth: tutti i suoi migliori momento al Manchester City.

"Oh, Kevin De Bruyne" - sulla melodia dei White Stripes "Seven Nation Army" - è stata la colonna sonora dell'Etihad Stadium negli ultimi dieci anni. Ma la partita di oggi contro il Bournemouth sarà l'ultima volta che la si sentirà, almeno quando il giocatore sarà in campo con la maglia dei citizens.

Il City ha ancora molto lavoro da fare contro la squadra di Andoni Iraola per assicurarsi di arrivare all'ultima partita della stagione contro il Fulham con la qualificazione alla Champions League nelle proprie mani, eppure la missione di conquistare i tre punti e finire tra le prime cinque è in secondo piano rispetto ai tributi previsti per De Bruyne, che lascia il City dopo 10 anni gloriosi e indimenticabili.

De Bruyne è diventato il giocatore più costoso del City quando è stato acquistato dal Wolfsburg nel 2015 per 55 milioni di sterline (73 milioni di dollari) e all'epoca era il secondo acquisto più costoso del calcio inglese dopo Angel Di Maria. Inutile dire che ha più che ripagato il suo prezzo, soprattutto se paragonato alla stagione dimenticabile di Di Maria all'Old Trafford.

"Kevin avrà ciò che merita. È il miglior complimento per la sua incredibile carriera", ha dichiarato Pep Guardiola alla vigilia di quella che sarà sicuramente una serata emozionante.

De Bruyne ha segnato 108 gol per il City e ne ha preparati altri 177. Ha vinto 18 trofei e senza dubbio gli dispiacerà non aver potuto aggiungere il 19° nella finale di FA Cup contro il Crystal Palace. Ma soprattutto sarà ricordato come il miglior giocatore della storia del club. Yaya Touré, David Silva, Vincent Kompany e Sergio Agüero hanno tutti avuto un ruolo significativo nel rendere il City una potenza globale, aprendo la strada al suo dominio in Premier League. Ma nessuno può competere con De Bruyne in termini di costanza e momenti mozzafiato.

In vista dell'ultima partita di "King Kev" davanti ai propri tifosi, GOAL rende omaggio al calciatore stilando una classifica dei suoi 10 momenti migliori con la maglia del Manchester City...