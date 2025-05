De Bruyne al Napoli è un sogno impossibile? I grandi colpi del passato e il tesoretto del mercato: la strategia azzurra

L'arrivo del belga a parametro zero fa sognare la piazza, il colpo non è impossibile: molto passa dalle cessioni di Osimhen e Anguissa.

La notizia è stata lanciata da 'Sky Sport': il Napoli fa sul serio per Kevin De Bruyne, ovvero uno dei principali protagonisti degli anni ruggenti del Manchester City di Pep Guardiola.

L'avventura del belga con i Citizens si chiuderà a giugno ma De Bruyne non pare intenzionato a lasciare l'Europa per chiudere la carriera in Arabia.

Certo, l'opzione che porta in MLS resta aperta così come la possibilità che un'altra big della Premier provi lo sgarbo al Manchester City.

L'articolo prosegue qui sotto

Napoli però sarebbe una piazza gradita a De Bruyne, anche grazie al particolare feeling con altri connazionali.

Il nodo dell'affare insomma è principalmente economico, ma anche in questo caso De Laurentiis e Manna potrebbero trovare la soluzione giusta.