Davide Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore del Botafogo, l'annuncio del club: "L'accordo si basa su nove pilastri"

Inizia il capitolo da primo allenatore per Davide Ancelotti: il Botafogo ha motivato la scelta attraverso nove pilastri.

Nuova avventura per Davide Ancelotti che inizierà la carriera anche da capo allenatore dopo aver lavorato come assistente del padre per tanti anni in giro per l'Europa. Il figlio di Carlo infatti è ufficialmente il nuovo allenatore del Botafogo, che è stato impegnato fino a qualche giorno fa nel Mondiale per Club ed ha vinto l'ultima Libertadores.

Una scommessa da parte del club brasiliano che nel comunicato ha spiegato perché la scelta è ricaduta proprio su Davide Ancelotti.

Di seguito i dettagli del contratto e il comunicato del Botafogo, che accoglie con grandi aspettative il tecnico italiano.