Jonathan David ha ufficializzato l'addio al Lille per fine contratto: "Ho trascorso 5 stagioni meravigliose". Piace a Inter, Juventus e Napoli.

Le strade di Jonathan David e del Lille, a giugno, si separeranno.

Il bomber canadese ha ufficializzato l'addio dal club transalpino, che saluterà dopo 5 anni a parametro zero in quanto il suo contratto non sarà oggetto di rinnovo.

Su David, da tempo, hanno messo gli occhi anche tre club italiani: Inter, Juventus e Napoli.