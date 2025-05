Date e orari semifinali playoff Serie C: quando si giocano Audace Cerignola-Pescara e Vicenza-Ternana

Domenica 25 maggio le semifinali d’andata e mercoledì 28 i ritorni: calendario, dove si gioca e programma. In 4 per l'ultimo posto in Serie B.

Le semifinali dei playoff di Serie C 2024/2025 sono ormai alle porte e metteranno di fronte quattro squadre che, per motivi diversi, puntano a conquistare l’ultimo biglietto disponibile per la Serie B. Si giocheranno con la formula della doppia sfida – andata e ritorno – domenica 25 e mercoledì 28 maggio. I match in programma sono Audace Cerignola-Pescara e Vicenza-Ternana: i pugliesi e gli abruzzesi si affronteranno nel doppio confronto della semifinale “A”, mentre i veneti sfideranno gli umbri nella semifinale “B”. La partita d’andata tra Vicenza e Ternana sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. L'articolo prosegue qui sotto Le vincenti accederanno alla finale, anch’essa su doppia sfida, in programma il 2 e 7 giugno, e la squadra che prevarrà otterrà la promozione in Serie B, andando a completare il quadro insieme alle già promosse Padova, Virtus Entella e Avellino.