Danilo sul contatto Mina-Alcaraz: "Se non ci fischiano un rigore così, cosa posso dire?"

Capitano della Juventus amareggiato per il mancato rigore concesso: "C'è il VAR, non è la prima volta che accade".

Altra frenata per la Juventus, che quantomeno vede avvicinarsi dal punto di vista aritmetico l'obiettivo della qualificazione in Champions League: bianconeri costretti alla rimonta sul Cagliari dal 2-0 in favore dei sardi al 2-2.

Un pareggio figlio di una prestazione a due facce: ottima nella ripresa, pessima in una prima frazione caratterizzata anche da un episodio da moviola che ha visto sfavoriti i bianconeri.

Il riferimento è al contatto tra Mina e Alcaraz, non punito dall'arbitro Piccinini con il calcio di rigore in favore di 'Madama': episodio commentato ai microfoni di DAZN da Danilo.