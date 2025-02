Dall'Atalanta ad Atlanta, Latte Lath fa la storia: trasferimento record in MLS, è il più pagato di sempre

Il calciatore ivoriano lascia il Middlesbrough e vola in MLS: stabilita la nuova cifra record di trasferimento, incasso anche per l’Atalanta.

Il calcio nordamericano sta vivendo un momento di grande trasformazione, con la Major League Soccer, il massimo campionato di Stati Uniti e Canada, che non smette di sorprendere con trasferimenti milionari.

L'ultimo grande colpo, che segna un punto di svolta per il mercato calcistico della MLS, è stato il passaggio dell'attaccante ivoriano ex Atalanta Emmanuel Latte Lath dall'Inghilterra, dove giocava con il Middlesbrough, all'Atlanta United per la cifra record di 22 milioni di dollari, circa 21,4 milioni di euro.

Il trasferimento stabilisce un primato per quanto riguarda la campagna acquisti delle franchige statunitensi e canadesi: è il più alto mai registrato nella storia del campionato.