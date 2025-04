Dal sogno Scudetto alla Champions a rischio: cosa c'è dietro al crollo dell'Atalanta

Tre sconfitte di fila per l'Atalanta che ora rischia di perdere la Champions: nervosismo e incomprensioni nell'ambiente nerazzurro.

Soltanto lo scorso 16 marzo sognava l'aggancio a Inter e Napoli in quella che sarebbe stata una entusiasmante corsa a tre per lo Scudetto, mentre ora si ritrova a fare i conti con una crisi di risultati che ha messo a repentaglio anche la qualificazione alla prossima Champions League: in tre settimane si è ribaltato il mondo per l'Atalanta.

'Dea' costretta a rivedere verso il basso le proprie ambizioni, alla luce del preoccupante ruolino fatto registrare nelle ultime tre giornate di campionato: zero i punti raccolti, così come i goal realizzati da Retegui e compagni.

Un crollo in piena regola che può essere spiegato con qualche tensione di troppo all'interno dell'ambiente, unitamente alle voci sul futuro di Gian Piero Gasperini che non hanno di certo aiutato a imprimere un cambio di marcia quanto mai necessario.