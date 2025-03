Dal Genoa al Genoa: la squadra che può far esonerare Thiago Motta è la stessa che lo ha ricostruito da calciatore

Juventus vs Genoa

L'allenatore della Juventus si gioca il tutto per tutto contro la squadra che nel 2008 ha rilanciato la sua carriera da giocatore.

Tempi duri per la Juventus e, soprattutto, per Thiago Motta alla luce delle due pesantissime sconfitte in campionato contro Atalanta e Fiorentina che hanno gettato grosse ombre sul progetto tecnico dell'allenatore italo-brasiliano.

Nonostante un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 giugno del 2027, la posizione del tecnico bianconero è da considerare a forte rischio e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi circa il suo futuro sulla panchina zebrata.

Tanto, se non tutto, passerà dalla prima cruciale sfida dopo la sosta che vedrà la Juventus ospitare il Genoa, sabato 29 marzo, all'Allianz Stadium. Per Thiago Motta una sfida contro il suo passato ma dai molteplici significati.