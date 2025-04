Dal caos all'ottimismo, riecco il Borussia Dortmund: come è rinato e come vuole spaventare il Barcellona

La stagione del BVB, finalista un anno fa, è stata un disastro. Ma dopo l'arrivo di Kovac la situazione ha iniziato a prendere un'altra piega.

Il Borussia Dortmund ha sempre avuto un debole per il caos. Ma anche per gli standard dei tedeschi il 2024/25 è stato un flop. Il che potrebbe suonare paradossale, considerando come alle porte ci sia un quarto di finale d'andata di Champions League contro il Barcellona.

Dopo la separazione estiva da Edin Terzic, in seguito alla cocente sconfitta nella finale contro il Real Madrid, il Dortmund ha preso la decisione sbagliata di affidarsi all'inesperto Nuri Sahin per guidare la squadra. I sei mesi di gestione del 36enne ex centrocampista sono stati un vero disastro e la squadra è precipitata nella parte bassa della classifica della Bundesliga, con un rendimento in trasferta pessimo.

Niko Kovac è stato così ingaggiato a gennaio per arrestare la caduta e, nonostante tutto, ha contribuito a riportare un discreto ottimismo nell'ambiente. La storia della turbolenta stagione vissuta fino ad ora dal Borussia Dortmund, in pratica, sta tutta qui.