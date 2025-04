Dal Bayern alla Roma: Inter a Barcellona coi favori capovolti

Se dopo il Bayern l'Inter appariva favorita, mini-crisi e addio al Triplete ribaltano le previsioni: il Barça fa più paura.

Due settimane. Tanto è bastato per cambiare prospettive e previsioni.

L'Inter vola a Barcellona passando da favorita a sfavorita, colpa del tunnel in cui Lautaro e compagni si sono infilati e dal quale sarà obbligatorio uscire a partire da mercoledì.

Se i nerazzurri fino al 16 aprile apparivano in pole per alzare la Champions, i passi falsi in campionato e Coppa Italia e il contemporaneo exploit blaugrana in Coppa del Re rendono gli scenari decisamente in salita: ecco perché, Montjuic, fa più paura.