Samuel Dahl, terzino svedese della Roma rivelatosi una meteora, a gennaio è diventato un titolare del Benfica: le Aquile vogliono riscattarlo.

La stagione di Samuel Dahl, da gennaio, si è letteralmente ribaltata.

Merito del suo trasferimento dalla Roma al Benfica, dove il 22enne terzino sinistro svedese arrivato in Italia a luglio per circa 4,5 milioni dal Djurgarden ha trovato la dimensione giusta nella quale esprimersi.

Flop nei 6 mesi in giallorosso, super in Portogallo: ecco perché le Aquile, come racconta 'A Bola', adesso puntano a tenerselo stretto.