Da Zaniolo e Cataldi a Colpani: finisce l’avventura alla Fiorentina per 5 calciatori

Zaniolo, Cataldi, Folorunsho, Adli e Colpani non proseguiranno l’avventura alla Fiorentina. Il saluto della società viola: “Grazie ragazzi”.

Il 30 giugno è la data che fa da spartiacque tra la vecchia e la nuova stagione calcistica, per molti calciatori però non si tratta solo dell’ultimo giorno della precedente stagione.

Visto che i contratti terminano tutti in questa data, per molti calciatori il 30 giugno rappresenta anche la data conclusiva della propria avventura con un determinato club.

In casa Fiorentina, ad esempio, sono ben 5 i calciatori ai saluti: si tratta di Cataldi, Adli, Folorunsho, Colpani e Zaniolo. Per tutti loro non ci saranno più i colori viola nel futuro.