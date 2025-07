Da Vlahovic a Douglas Luiz, da Nico Gonzalez a Weah: la Juventus ha una squadra intera in bilico

Mentre sul mercato in entrata i bianconeri stanno rinforzando la batteria degli esterni, in uscita molto si muove: in tanti possono andarsene.

Il primo anno del nuovo corso se n'è andato tra diversi scossoni. Che alla fine, peraltro, hanno portato all'abbandono del corso stesso e all'apertura di uno nuovo. Tradotto: via Thiago Motta, Juventus a Igor Tudor.

Un cambio di guida tecnica che si sta traducendo, e si tradurrà, anche in un altro discorso: a lasciare Torino per far spazio ad altri giocatori potrebbero essere diversi elementi della rosa bianconera, che per un motivo o per un altro stanno rischiando il posto a Torino.

Sono in tanti a non avere il posto assicurato per la prossima stagione. Quasi una squadra intera. Dal portiere di riserva al centravanti, passando per un centrocampo ancora una volta da rimodellare.

L'articolo prosegue qui sotto

Una mezza rivoluzione che riguarderà soprattutto la batteria degli esterni, già oggetto di profonde riflessioni in queste giorni, ma non solo: quasi tutti i reparti potrebbero cambiare volto rispetto alla conformazione attuale.