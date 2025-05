Da Vlahovic a Cambiaso, Douglas Luiz e i prestiti: Venezia-Juventus può essere l'ultima partita per molti bianconeri

La Juventus chiuderà il campionato a Venezia: tanti giocatori sono in bilico e possono andarsene già prima del Mondiale per Club.

La Juventus si appresta a vivere gli ultimi 90 minuti di campionato, che decreteranno se la squadra bianconera raggiungerà l'obiettivo minimo da non fallire, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il pensiero quindi è rivolto chiaramente alla partita in sé e all'importanza che avrà per il presente e il futuro del club. Per più di qualcuno però potrebbe essere anche l'ultima gara con la maglia della Juve addosso, per lo meno in Serie A.

Non sono tanti coloro che sono sicuri di restare anche la prossima stagione e in diversi invece sanno già che a meno di sorprese, il futuro sarà lontano da Torino.

Ecco la lista dei giocatori che potrebbero a Venezia disputare l'ultima partita con la Juventus.