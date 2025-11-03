Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Sucic ZielisnkiGOAL
Matteo Occhiuto

Da Sučić a Zielinski: l’Inter scopre le alternative a centrocampo, solo in due faticano a trovar spazio

In pochi giorni, Chivu ha ricevuto risposte dal croato e del polacco: entrambi a segno, entrambi positivi.

Pubblicità

Nel momento di necessità, l’Inter di Cristian Chivu si scopre anche abbondante a centrocampo. Le risposte che sono arrivare fra turno infrasettimanale e domenica di Serie A danno motivi per sorridere all’allenatore rumeno.

Per un Henrikh Mkhitaryan che si è fermato per un risentimento muscolare al semitendisono della coscia sinistra, infatti, i nerazzurri hanno visto splendere e segnare in pochi giorni prima Petar Sučić e poi Piotr Zielinski.

Entrambi a segno contro Fiorentina e Verona, entrambi in grado di fornire una splendida prestazione. 

  • FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    SUČIĆ SUBLIME CON LA FIORENTINA

    Il croato ha segnato una rete straordinaria nell’infrasettimanale. Un goal, il primo con la maglia dell’Inter, di fattura pregevole, interamente costruito e finalizzato dall’ex Dinamo Zagabria. Ma Sučić ha dimostrato che, oltre alla rete, è in grado di integrarsi alla perfezione nel modulo di Chivu, che gli sta dando sempre più spazio e che ne riconosce sia le qualità attuali che quelle potenziali.

    • Pubblicità
  • Piotr Zielinski Verona Inter Serie AGetty

    ZIELINSKI BATTE UN COLPO

    Anche Zielinski, però, ha risposto presente quando è stato chiamato in causa. A Verona ha segnato una rete meravigliosa, siglando il suo terzo goal in maglia Inter, nonché il 45esimo della sua carriera in Serie A. Il polacco aveva bisogno di sentirsi importante e, contro l’Hellas, lo è stato e non solo per il provvisorio 1-0 su schema da calcio d’angolo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-TORINOAFP

    IN DUE MANCANO ALL’APPELLO

    Devono ancora sbloccarsi e ritagliarsi uno spazio, invece, sia Andy Diouf che Davide Frattesi. L’ex Lens è un vero e proprio oggetto misterioso: solo 2 presenze in stagione, per un totale di 26’ in campo. D’altra parte, il centrocampista ex Sassuolo non ha ancora inciso in questo 2025/26: solo 300 minuti in campo in 8 gettoni fra A e Champions League, senza partecipazioni ai goal. Numeri che fanno riflettere e che suggeriscono che i problemi fisici del finale della scorsa stagione, di cui Frattesi aveva parlato, abbiano inciso e parecchio.

  • Frattesi Inter 2025 26 HDGetty Images

    LE CONDIZIONI DI FRATTESI

    Frattesi, infatti, dopo la notte da eroe contro il Barcellona è progressivamente desaparecido. Aveva accusato un problema all’addome, operandosi a luglio per un’ernia bilaterale. Deve trovare ritmo e condizione, Chivu ha sottolineato che solo adesso è al 100% e che avrà le sue occasioni. Nel frattempo, però, i compagni di reparto corrono e l’Inter si scopre sorprendentemente abbondante anche in mezzo al campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN