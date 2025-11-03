Da Sučić a Zielinski: l’Inter scopre le alternative a centrocampo, solo in due faticano a trovar spazio

Nel momento di necessità, l’Inter di Cristian Chivu si scopre anche abbondante a centrocampo. Le risposte che sono arrivare fra turno infrasettimanale e domenica di Serie A danno motivi per sorridere all’allenatore rumeno.
Per un Henrikh Mkhitaryan che si è fermato per un risentimento muscolare al semitendisono della coscia sinistra, infatti, i nerazzurri hanno visto splendere e segnare in pochi giorni prima Petar Sučić e poi Piotr Zielinski.
Entrambi a segno contro Fiorentina e Verona, entrambi in grado di fornire una splendida prestazione.