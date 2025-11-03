Da Sučić a Zielinski: l’Inter scopre le alternative a centrocampo, solo in due faticano a trovar spazio

Devono ancora sbloccarsi e ritagliarsi uno spazio, invece, sia Andy Diouf che Davide Frattesi. L’ex Lens è un vero e proprio oggetto misterioso: solo 2 presenze in stagione, per un totale di 26’ in campo. D’altra parte, il centrocampista ex Sassuolo non ha ancora inciso in questo 2025/26: solo 300 minuti in campo in 8 gettoni fra A e Champions League, senza partecipazioni ai goal. Numeri che fanno riflettere e che suggeriscono che i problemi fisici del finale della scorsa stagione, di cui Frattesi aveva parlato, abbiano inciso e parecchio.