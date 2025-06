Da Sané a David: 10 migliori giocatori in scadenza a giugno 2025

C. Ronaldo

Ci sono molti grandi nomi che lasceranno i rispettivi club a parametro zero dopo la scadenza del contratto: ecco di chi si tratta.

La fine della stagione è alle porte e, mentre in campo gli affari sono stati conclusi, dietro le quinte il lavoro più serio è solo all'inizio. E per coloro che sono in scadenza di contratto quest'estate, la situazione assumerà ora un carattere di particolare urgenza, dato che stanno entrando nell'ultimo mese dei rispettivi contratti.

Molti grandi nomi potrebbero trovarsi negli ultimi 30 giorni con i loro attuali datori di lavoro, intensificando sia le trattative per un possibile rinnovo che l'interesse dei club alla ricerca di un trasferimento a titolo gratuito.

La statura di molti di questi nomi, sia nel pieno della loro carriera che al tramonto, è tale che alcuni dei trasferimenti più significativi del 2025 potrebbero non costare assolutamente nulla, con il clamoroso trasferimento a titolo gratuito di Kylian Mbappé al Real Madrid nel 2024 che ha creato un precedente.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito, GOAL classifica i migliori potenziali free agent del 2025 che potranno negoziare un trasferimento...