Da Riad a Riad, com'è cambiato il Milan: la Supercoppa vinta, l'illusione Conceiçao, il fattore Pulisic

Ma chi sono i punti fermi del Milan? Coloro intorno ai quali si sta costruendo il nuovo ciclo?

Il primo nome che viene in mente, ovviamente, è quello di Christian Pulisic. L'americano è il miglior marcatore del Milan di oggi ed era andato a segno nella scorsa edizione della Supercoppa Italiana sia in semifinale che in finale.

Pulisic col passaggio al 3-5-2 ha cambiato ruolo, venendo utilizzato di fatto come seconda punta. Un ruolo che sembra esaltarlo ulteriormente e gli consente di giocare più vicino alla porta avversaria.

Nel Milan di oggi, così come in quello di ieri, c'è ovviamente anche Rafa Leao. Ma oggi come ieri il portoghese deve tornare davvero centrale tra infortuni e qualche passaggio a vuoto.

Mentre in porta i rossoneri hanno trovato la certezza Mike Maignan. Almeno nell'immediato, dato che il futuro con un contratto in scadenza tra soli sei mesi è ancora tutto da scrivere.