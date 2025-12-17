Da Riad a Riad, com'è cambiato il Milan: la Supercoppa vinta, l'illusione Conceiçao, il fattore Pulisic

Milan, Napoli, Bologna e Inter sono pronti a contendersi la Supercoppa Italiana a Riad. Ma com'era andata l'ultima edizione?
I detentori del trofeo sono proprio i rossoneri che, esattamente un anno fa, trionfarono a sorpresa sempre a Riad con un allenatore quasi debuttante in panchina.
Una vittoria pesantissima anche perché arrivata in rimonta e contro l'Inter. Da qui la grande festa negli spogliatoi con Sergio Conceiçao ripreso a fumare un sigaro tra l'entusiasmo generale.
La Supercoppa Italiana però è rimasta di fatto l'unico sussulto di una stagione a dir poco deludente, conclusa dal Milan fuori dall'Europa e con l'esonero del secondo tecnico nel giro di pochi mesi.
Ma da dove è ripartito il Milan? Cosa è cambiato dall'ultima Supercoppa?