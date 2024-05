Da Ravaglia a Pulisic: la Top 11 della 36ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 36° turno di Serie A andato in archivio.

È ufficialmente andato in archivio anche il 36° turno di Serie A, importante per i verdetti europei che ne sono conseguiti: Bologna e Juventus hanno infatti ottenuto l'accesso alla Champions League.

In vetta è tornata a vincere l'Inter, così come il Milan che si è assicurato il secondo posto aritmetico. All'Atalanta lo scontro diretto con la Roma, mentre la Lazio ha avuto la meglio sull'Empoli.

Tutto ancora in bilico nelle retrovie: Lecce salvo ancor prima di scendere in campo, sconfitto da un'Udinese che ha così abbandonato la zona retrocessione.