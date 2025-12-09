Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Top 11 14 giornataGOAL
Stefano Silvestri

Da Pulisic a Hojlund, da Gaetano a Lautaro Martinez: la Top 11 della 14ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 14° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Pubblicità

La quattordicesima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo finale dell'Olimpico Grande Torino: il Milan lo ha vinto in rimonta sul Torino, agganciando nuovamente il Napoli che domenica aveva avuto la meglio sulla Juventus.

Proprio la formazione rossonera e quella azzurra comandano il campionato, con l'Inter poco dietro: nettissimo il 4-0 con cui i nerazzurri hanno affievolito le ambizioni del Como.

Continua a volare la Cremonese, bene il nuovo Genoa di De Rossi, prima vittoria per il Verona contro un'Atalanta che deve fare i conti con vecchi fantasmi. Di nuovo sconfitta, invece, una Fiorentina che proprio non riesce a rialzarsi.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 14ª giornata scelta da GOAL.

  • Ravaglia BolognaGetty Images

    RAVAGLIA (BOLOGNA)

    Quante parate all'Olimpico. Vola più volte per impedire alla Lazio di andare a segno, specialmente nel secondo tempo su Guendouzi. Lo batte solamente Isaksen, e anche lì il portiere del Bologna aveva detto di no a Zaccagni.

    • Pubblicità
  • Belghali Zanetti VeronaGetty Images

    BELGHALI (VERONA)

    Segna contro l'Atalanta il secondo goal di fila dopo quello di Genova, stavolta utile per i tre punti, e sulla destra è semplicemente impossibile da fermare. Apre pure l'azione del tris di Bernede. Degno erede di Tchatchoua al Verona.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Baschirotto Cremonese LecceGetty Images

    BASCHIROTTO (CREMONESE)

    Non si fa tradire dall'emozione dell'ex contro il Lecce, guidando con leadership e potere fisico la difesa della Cremonese e consentendo ai grigiorossi di tenere la porta chiusa.

  • Tarik Muharemovic Sassuolo Fiorentina Serie AGetty

    MUHAREMOVIC (SASSUOLO)

    Gran partita anche per lui. In difesa chiude tutto dopo l'iniziale vantaggio viola e in attacco è decisivo: è lui a segnare la rete del 2-1, quella che di fatto cambia il match costringendo la Fiorentina all'ennesima sconfitta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FC Internazionale v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    DIMARCO (INTER)

    Due assist, una rete annullata, la solita corsa su e giù per la fascia sinistra. Uno dei grandi protagonisti della goleada dell'Inter sul Como.

  • Neres Cabal Napoli JuventusGetty Images

    NERES (NAPOLI)

    Fa ammattire la fascia sinistra della Juventus, formata da Cabal e Koopmeiners, confermandosi uno degli uomini più in spolvero del rinato Napoli. Vedere per credere l'azione che porta al momentaneo 1-0 di Hojlund: metà del merito è sua.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Calhanoglu Inter ComoGetty Images

    CALHANOGLU (INTER)

    Torna a segnare, irrobustisce la propria candidatura per i primi posti della classifica cannonieri e col Como offre una prestazione di qualità in mezzo al campo.

  • cagliari roma gaetano 2_1Getty Images

    GAETANO (CAGLIARI)

    Il man of the match del Cagliari, che fa il colpaccio e si porta a casa tutti e tre i punti in palio contro la Roma. Il tutto nonostante Pisacane gli abbia concesso appena i 20 minuti finali più recupero.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Torino FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    PULISIC (MILAN)

    Per fortuna aveva la febbre. Alla fine non solo gioca nonostante i punti interrogativi della vigilia, ma con una strepitosa doppietta trascina il Milan alla rimonta, alla vittoria e al primo posto assieme al Napoli.

  • Hojlund Napoli JuventusGetty Images

    HOJLUND (NAPOLI)

    Non segnava da una vita, si è sbloccato in una delle partite più sentite e importanti. Prima un guizzo da bomber puro, poi il colpo di testa che manda in estasi il Maradona. Determinante.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-COMOAFP

    LAUTARO MARTINEZ (INTER)

    Serve assist ai compagni, va a segno con una zampata da rapace ben servito da Luis Henrique. Se a Pisa aveva ritrovato fiducia, col Como l'ha mantenuta. Peccato solo che nella ripresa si divori la doppietta.

  • LA TOP 11 DELLA 14ª GIORNATA

    (4-4-2): Ravaglia; Belghali, Baschirotto, Muharemovic, Dimarco; Neres, Calhanoglu, Gaetano, Pulisic; Hojlund, Lautaro Martinez.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0