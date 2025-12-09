Da Pulisic a Hojlund, da Gaetano a Lautaro Martinez: la Top 11 della 14ª giornata di Serie A

La quattordicesima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo finale dell'Olimpico Grande Torino: il Milan lo ha vinto in rimonta sul Torino, agganciando nuovamente il Napoli che domenica aveva avuto la meglio sulla Juventus.

Proprio la formazione rossonera e quella azzurra comandano il campionato, con l'Inter poco dietro: nettissimo il 4-0 con cui i nerazzurri hanno affievolito le ambizioni del Como.

Continua a volare la Cremonese, bene il nuovo Genoa di De Rossi, prima vittoria per il Verona contro un'Atalanta che deve fare i conti con vecchi fantasmi. Di nuovo sconfitta, invece, una Fiorentina che proprio non riesce a rialzarsi.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 14ª giornata scelta da GOAL.