Pubblicità
Pubblicità
Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Nino Caracciolo

Da Meret a Lukaku, chi recupera il Napoli per la Supercoppa Italiana e chi invece salterà il torneo

Conte sarà ancora costretto a fare i conti con diverse assenze: per la Supercoppa Italiana potrebbe però recuperare sia Meret che Lukaku.

Pubblicità

La Supercoppa Italiana come obiettivo da non fallire. Dopo i due ko consecutivi contro Benfica in Champions League e Udinese in campionato, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a reagire immediatamente.

L’allenatore della formazione azzurra ha sottolineato le tante assenze che in questo momento stanno limitando le sue scelte e che, gioco forza, hanno inciso anche sugli ultimi risultati poco positivi della squadra.

Ma chi recupererà in vista degli impegni di Supercoppa Italiana, che vedrà il Napoli impegnato contro il Milan giovedì prossimo nella semifinale della competizione?

  • MERET IN DUBBIO

    Fermo ai box da metà ottobre a causa della frattura del metatarso, Alex Meret potrebbe forse riuscire a recuperare per la Supercoppa Italiana. Eventualmente si tratterebbe di un rientro importante, visto che il portiere italiano andrebbe a giocarsi la titolarità con Milinkovic-Savic, apparso in difficoltà nell’ultimo periodo.

    • Pubblicità

  • LUKAKU VERSO IL RIENTRO

    La notizia forse più bella per Antonio Conte potrebbe arrivare da Romelu Lukaku. L’attaccante belga, ai box da inizio stagione, ha ormai smaltito il suo infortunio muscolare e potrebbe essere convocato per andare in panchina contro il Milan.

    La sua condizione ovviamente non potrà essere al meglio, ma potrebbe comunque dare il suo importante contributo in caso di necessità.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LOBOTKA C’È

    Una buona notizia per Conte è arrivata dal recupero di Lobotka. Dopo il problema muscolare, il centrocampista slovacco è rientrato nella mezzora finale della gara contro l’Udinese e con ogni probabilità sarà titolare nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan di giovedì.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • CHI SALTA LA SUPERCOPPA

    In casa Napoli l’infermeria continua comunque a essere affollata. Questi i calciatori che salteranno sicuramente la Supercoppa Italiana (18 dicembre la semifinale, 22 dicembre eventuale finale):

    • Anguissa - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro febbraio 2026
    • De Bruyne - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro marzo 2026
    • Gilmour - Operato per pubalgia - Rientro inizio febbraio 2026
    • Juan Jesus - Problema al polpaccio - Da valutare
  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
0