Da Meret a Lukaku, chi recupera il Napoli per la Supercoppa Italiana e chi invece salterà il torneo

La Supercoppa Italiana come obiettivo da non fallire. Dopo i due ko consecutivi contro Benfica in Champions League e Udinese in campionato, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a reagire immediatamente.

L’allenatore della formazione azzurra ha sottolineato le tante assenze che in questo momento stanno limitando le sue scelte e che, gioco forza, hanno inciso anche sugli ultimi risultati poco positivi della squadra.

Ma chi recupererà in vista degli impegni di Supercoppa Italiana, che vedrà il Napoli impegnato contro il Milan giovedì prossimo nella semifinale della competizione?