Da McTominay a Lookman: la Top 11 della 36ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 36° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Equilibrio pressoché totale in Serie A, a partire dalla lotta Scudetto in cui Napoli e Inter sono tornate a strettissimo contatto: il pari azzurro contro il Genoa ha permesso di ridurre il distacco fino a -1 ai nerazzurri, vittoriosi sul campo del Torino.

Pari nello scontro diretto per la Champions League tra Lazio e Juventus, mentre la Roma è caduta per la prima volta in campionato nel 2025 in casa dell'Atalanta, aritmeticamente certa di un posto tra le migliori d'Europa. Il successo del Venezia sulla Fiorentina ha contribuito a mettere ulteriore pepe sulla corsa salvezza.

Di seguito la Top 11 della 36ª giornata scelta da GOAL.