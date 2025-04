Da Joao Felix a Nkunku, da Sterling a Broja, il Chelsea cederà metà rosa: 15 giocatori sono sul mercato

C. Nkunku

Indipendentemente dal fatto che vadano in Champions o meno, i Blues sono pronti a cedere metà rosa: chi può lasciare definitivamente Londra.

Nonostante abbia speso oltre un miliardo di sterline sotto la guida di Todd Boehly e Clearlake Capital, il Chelsea non è ancora riuscito a trovare la formula giusta per tornare a vincere. La stagione dei Blues sembrava destinata a finire male prima della gara vinta domenica contro il Fulham, anche se il livello delle prestazioni rimane poco convincente in chiave coesa a un piazzamento Champions League.

Indipendentemente dal fatto che rimangano o meno tra le prime cinque, è sempre più chiaro che i Blues hanno bisogno di un'altra revisione estiva piuttosto che di una semplice messa a punto. Resta da vedere se sarà Enzo Maresca a supervisionare questi cambiamenti. Una seconda metà di stagione estremamente deludente, intanto, ha messo in evidenza alcune gravi lacune nella rosa.

Il Chelsea ha addirittura 15 giocatori che potrebbero, e forse dovrebbero, essere considerati sacrificabili. Cessioni che permetterebbero al club di riorganizzarsi e di raccogliere fondi utili per un'altra campagna acquisti estiva.