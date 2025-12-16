Pubblicità
Lelio Donato

Da Ekkelenkamp a Lautaro, da Bartesaghi a Orban: la Top 11 della 15ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 15° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

La quindicesima giornata di Serie A si è chiusa lunedì era con la vittoria casalinga della Roma contro il Como che ha permesso ai giallorossi di consolidare il quarto posto.

Nel fine settimana però sono arrivati anche altri risultati importanti come la sconfitta del Napoli a Udine, il pareggio del Milan a 'San Siro' contro il Sassuolo e il successo della Juventus a Bologna.

In zona salvezza il Verona ha sconfitto la Fiorentina aggravando la crisi viola, mentre nell'anticipo di venerdì il Lecce ha battuto il Pisa.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 15ª giornata scelta da GOAL.


  • Provedel LazioGetty Images

    PROVEDEL (Lazio)

    La Lazio torna da Parma con una vittoria pesantissima anche perché conquistata in nove contro undici. Grande protagonista il portiere biancoceleste, autore di un paio di grandi interventi. Decisivo in particolare quello nel finale che evita il pareggio ducale.

  • Bella-Kotchap Kean Fiorentina VeronaGetty Images

    BELLA-KOTCHAP (Verona)

    Il compagno Orban si prende la scena al 'Franchi' con una doppietta ma lui lì dietro è un muro insuperabile per gli attaccanti viola. L'ex Southampton neutralizza quasi completamente sia Kean che Gudmundsson. Prestazione da top.

  • Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    BISSECK (Inter)

    Uno dei giocatori che più sta beneficiando della cura Chivu è sicuramente il difensore tedesco. Un po' centrale, un po' braccetto ma quasi sempre ben oltre la sufficienza. E contro il Genoa ha anche il merito di sbloccare il risultato dopo pochi minuti.

  • Ndicka RomaGetty Images

    NDICKA (Roma)

    Altra prova monumentale del difensore che contro il Como guida il reparto con la consueta personalità. Contro di lui gli attaccanti di Fabregas non la vedono quasi mai. Nel finale salva anche su Posch. Peccato solo che Gasperini lo perderà qualche settimana causa Coppa d'Africa.

  • Wesley Roma Como desktopGetty Images

    WESLEY (Roma)

    Già il goal che decide Roma-Como gli varrebbe di diritto un posto nella nostra Top 11 di giornata. Il brasiliano, finalmente tornato sulla destra, però condisce la sua partita con tante sgroppate offensive e una grande attenzione in fase difensiva.

  • Kone Milan SassuoloGetty

    KONE (Sassuolo)

    Il goal con cui sblocca il risultato a 'San Siro' è un saggio delle sue grandi qualità tecniche. Oltre a quello fornisce il solito inesauribile contributo di polmoni e dinamismo nel centrocampo del Sassuolo.

  • Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    EKKELENKAMP (Udinese)

    Le azioni più pericolose dell'Udinese portano spesso la sua firma. Dopo due reti annullate ai compagni contro il Napoli decide di mettersi in proprio e lo fa segnando una rete di accecante bellezza che decide la partita.

  • Davide Bartesaghi Milan Sassuolo Serie AGetty

    BARTESAGHI (Milan)

    Il pomeriggio perfetto non esiste, o quasi. Davide Bartesaghi in pochi minuti segna il primo goal in Serie A e la prima doppietta contro il Sassuolo. Il pareggio di Laurientè gli rovina in parte la festa ma la crescita del giovane esterno rossonero resta impetuosa.

  • Orban VeronaGetty Images

    ORBAN (Verona)

    Entra poco dopo la mezz'ora al posto dell'infortunato Giovane contro la Fiorentina e diventa l'eroe del pomeriggio. Prima fulmina De Gea in contropiede, poi in pieno recupero firma il goal della vittoria scaligera con una zampata da rapace dell'area di rigore.

  • Scamacca AtalantaGetty Images

    SCAMACCA (Atalanta)

    Dove eravamo rimasti? I problemi fisici che lo hanno condizionato a lungo sembrano finalmente alle spalle. Contro il Cagliari, terza partita di fila a segno, firma addirittura una doppietta ma aiuta anche la squadra in uscita. Un attaccante completo che sarà molto utile anche a Gattuso in chiave playoff.

  • Lautaro Martinez Inter desktopGetty Images

    LAUTARO MARTINEZ (Inter)

    C'è il suo zampino sul goal di Bisseck che sblocca Genoa-Inter quando recupera un pallone che sembrava già perso. Prima dell'intervallo firma anche il raddoppio che gli permette di balzare da solo in vetta alla classifica marcatori del campionato. Il solito Toro, insomma.

