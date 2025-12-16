Da Ekkelenkamp a Lautaro, da Bartesaghi a Orban: la Top 11 della 15ª giornata di Serie A

La quindicesima giornata di Serie A si è chiusa lunedì era con la vittoria casalinga della Roma contro il Como che ha permesso ai giallorossi di consolidare il quarto posto.
Nel fine settimana però sono arrivati anche altri risultati importanti come la sconfitta del Napoli a Udine, il pareggio del Milan a 'San Siro' contro il Sassuolo e il successo della Juventus a Bologna.
In zona salvezza il Verona ha sconfitto la Fiorentina aggravando la crisi viola, mentre nell'anticipo di venerdì il Lecce ha battuto il Pisa.
Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 15ª giornata scelta da GOAL.