Da Dumfries a Yildiz: la Top 11 della 37ª giornata di Serie A

La TOP 11 di GOAL: i migliori giocatori del 37° turno della Serie A 2023/2024.

Il 37° turno di Serie A è ufficialmente andato in archivio: l'Inter campione d'Italia ha ricevuto la coppa dello Scudetto dopo il pari casalingo contro la Lazio, che ormai non può più sperare nel sesto posto.

Colpa del successo di misura della Roma sul Genoa, mentre il Torino ha avuto la meglio sul Milan grazie a uno straordinario primo tempo. Spettacolare 3-3 tra Bologna e Juventus, successo esterno a Lecce dell'Atalanta che si è assicurata un posto nella prossima Champions League.

Nelle retrovie si è consumata l'aritmetica retrocessione del Sassuolo, battuto in casa del Cagliari che invece è del tutto salvo. Così come il Verona, mentre è finito in parità lo scontro salvezza tra Udinese ed Empoli.