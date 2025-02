Da De Vrij a Kolo Muani: la Top 11 della 23ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 23° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

La giornata numero 23 di Serie A è andata in archivio col posticipo del lunedì, che ha visto la Lazio vincere sul campo del Cagliari e tornare al quarto posto grazie ad un super Zaccagni.

Tre punti importanti anche perché le prime tre, ovvero Napoli, Inter e Atalanta, in questo turno di campionato non sono andate oltre il pareggio rispettivamente contro Roma, Milan e Torino.

Torna invece alla vittoria la Juventus, che ha battuto l'Empoli in rimonta 4-1. Tre punti d'oro anche per la Fiorentina in casa contro il Genoa.

Ma chi sono stati i migliori giocatori della 23sima giornata di Serie A? Scopriamoli insieme nella nostra Top 11