Da Cristiano Ronaldo al Lione, passando per Mourinho e la mitica finale del 1999: le più grandi rimonte europee della storia del Manchester United

L’incredibile vittoria per 5-4 con il Lione, si merita un posto tra le grandi rimonte del Manchester United: ricordiamo le più incredibili.

C’è un qualcosa che tende a rendere epiche le serate europee del Manchester United. Dalle sfide dei Red Devils infatti, bisogna sempre aspettarsi l'inaspettato. Storicamente è sempre stato così però, quello che è successo all'Old Trafford giovedì sera è un qualcosa che va oltre.

La squadra di Ruben Amorim era sotto 4-2 contro il Lione a sei minuti dalla fine dei tempi supplementari, quando Rio Ferdinand, commentando la partita per per TNT Sports, che la sua ex squadra avrebbe avuto bisogno di "più di un miracolo" . Sorprendentemente, è esattamente ciò che è accaduto. Lo United ha segnato tre goal in un finale di partita estremamente caotico, portando così a casa una vittoria per 5-4 che è valsa la qualificazione alle semifinali di Europa League.

Fu pura follia. Ferdinand ha poi detto di non aver mai visto niente del genere, mentre il suo ex compagno di squadra Darren Fletcher ha fatto rientrare il tutto in "una delle notti più straordinarie che questo stadio abbia mai visto in una competizione europea" .

Ma dove si colloca questa rimonta tra quelle più straordinarie completate dello United in ambito europeo? GOAL elenca le più incredibili di sempre…