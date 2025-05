La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 38° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti dell'ultima giornata?

La Serie A 2024/25 ha emesso tutti i suoi verdetti: Napoli campione d'Italia e in Champions League, assieme a Inter, Atalanta e Juventus, con Roma e Bologna in Europa League e la Fiorentina in Conference.

Lazio e Milan fuori dall'Europa, mentre in basso alla classifica non ce l'hanno fatta Venezia ed Empoli, retrocesse insieme al Monza.

Di seguito la Top 11 del 38° e ultimo turno di Serie A scelta da GOAL.