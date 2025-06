Da Chalobah e Ndoye a Lucca: tre nomi (e un sogno) che fanno felice il Napoli e Conte

Napoli scatenato in queste prime settimane di mercato, il ds Manna lavora per rinforzare la rosa in ogni reparto: Chalobah, Ndoye e Lucca i nomi.

Nomi, trattative e obiettivi. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha lavorato tanto sottotraccia nei mesi passati e adesso il club azzurro è chiamato a concretizzare il lavoro del suo dirigente.

Con Antonio Conte supervisore assoluto di tutto ciò che ruota intorno al modo Napoli. Perché il tecnico campione d’Italia in carica è stato chiaro fin dal primo momento: per continuare a competere per il vertice in Italia e per ben figurare in Europa, la rosa azzurra ha bisogno di essere rinforzata.

Un pensiero condiviso anche dal presidente Aurelio De Laurentiis che non ha alcuna intenzione di fermarsi agli arrivi già ufficiali di Kevin De Bruyne e del giovane Marianucci dall’Empoli. Il Napoli lavora infatti per rinforzarsi ancora e in tutti i reparti.