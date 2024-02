Da Beukema a Ikoné: la Top 11 della 24ª giornata di Serie A

La TOP 11 di GOAL: i migliori giocatori del 24° turno della Serie A 2023-2024.

Si è concluso il 24° turno di campionato, non privo di sorprese per quanto riguarda i piani alti della classifica.

L'Inter vola a +7 sulla Juventus dopo il poker rifilato alla Roma, complice il k.o. interno dei rivali bianconeri per mano dell'Udinese. Ad una lunghezza dai ragazzi di Allegri troviamo il lanciatissimo Milan, capace di superare il Napoli a San Siro.

Quarto posto solido per l'Atalanta, in coda sempre ultima la Salernitana che ha appena accolto Liverani in qualità di nuovo allenatore.