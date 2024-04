Da Augello a Leao: la Top 11 della 31ª giornata di Serie A

La TOP 11 di GOAL: i migliori giocatori del 31° turno della Serie A 2023-2024.

È calato il sipario anche sul 31° turno di Serie A, quello che potrebbe aver cucito lo Scudetto della seconda stella sulle maglie dell'Inter.

I nerazzurri hanno mantenuto il +14 sul Milan grazie alla zampata di Frattesi allo scadere, decisiva per passare a Udine in pieno recupero.

Comodo 3-0 per il Milan sul Lecce, successo di misura per la Juventus contro la Fiorentina. Frenata del Bologna a Frosinone, alla Roma il derby capitolino contro la Lazio. Atalanta k.o. a Cagliari in rimonta.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito i calciatori che hanno fatto meglio: la Top 11 selezionata da GOAL nell'ultimo turno di campionato.