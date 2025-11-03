Da anello debole a insostituibile: così Pavlovic è diventato un fattore nel Milan di Allegri

Al termine della gara contro la Roma, decisa proprio da una sua rete, Pavlovic ha parlato così ai microfoni di DAZN: “È il mio miglior momento qui. La Serie A è molto difficile rispetto agli altri campionati. C'è molta tattica e il mio primo anno non è stato semplice. Ho dovuto imparare quando correre, quando aspettare, come fare l'uno contro uno. Mister Allegri mi ha migliorato come giocatore e ci ha migliorato come squadra".

Pavlovic ha raccontato anche il suo “segreto” in termini realizzativi: "Da dove nasce questa spinta offensiva? A me piace correre e il mister mi lascia libero. Mi dice ‘quando parte Leao tu vai’ e io sono contento di aver segnato in quel contropiede".