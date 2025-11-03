Da anello debole a insostituibile: così Pavlovic è diventato un fattore nel Milan di Allegri

Il sorriso a fine gara di Strahinja Pavlovic è quello del guerriero che dopo 90 e più minuti di battaglia sportiva può finalmente levarsi elmetto e corazza.
La gioia impressa negli occhi, gli abbracci dei compagni e lo sguardo rivolto a quei tifosi che gridano a gran voce il suo nome. La rete del difensore serbo ha deciso il big match tra Milan e Roma, ma la sua partita va ben oltre il goal.
In questa stagione Strahinja Pavlovic ha dato un altro volto alla sua avventura in rossonero, iniziata nell’estate del 2024 e mai definitivamente decollata. Almeno fino a questa estate. Una nuova vita coincisa con l’arrivo in panchina di Allegri.