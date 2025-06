Da Alexander-Arnold a Cherki: 11 nuovi acquisti a caccia della gloria al Mondiale per Club

La decisione della FIFA di aprire una mini finestra di mercato ha dato i propri frutti: tanti volti nuovi si presenteranno negli Stati Uniti.

L'estate del calcio di club è arrivata. I migliori giocatori si stanno radunando negli Stati Uniti per il nuovo Mondiale per Club, una novità assoluta per questo sport.

32 squadre provenienti da sei continenti si daranno battaglia per aggiudicarsi il nuovo trofeo e, per dare alle squadre più tempo per prepararsi adeguatamente, all'inizio di giugno è stata aperta una finestra di calciomercato speciale. Per cui, anche se tecnicamente siamo ancora nella stagione 2024/25, in questo torneo vedremo alcuni nomi familiari con maglie nuove.

Ecco dunque gli 11 acquisti più importanti, tutti già ufficializzati, da tenere d'occhio al Mondiale per Club.