D'Aversa, la squalifica dopo la testata ad Henry è pesante: stangato dal Giudice Sportivo per Lecce-Verona

Quattro giornate di squalifica per mister Roberto D'Aversa dopo il corpo a corpo con Henry. Un turno di stop per l'attaccante.

Roberto D'Aversa dovrà rimanere fermo per quattro giornate dopo la testata a Thomas Henry. Questa, infatti, la squalifica comminata dal giudice sportivo in seguito al gesto dell'ormai ex tecnico del Lecce, esonerato per quanto successo nella partita persa contro il Verona.

"Per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente" recita il comunicato del giudice sportivo a proposito di D'Aversa.

Allo stesso modo è stato squalificato anche lo stesso Henry, espulso dal direttore di gara "per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".