Crotone-Vicenza 1-2, con quali risultati ci si qualifica dopo l'andata? Il quadro per il ritorno playoff

Il Vicenza batte il Crotone in trasferta nel secondo turno playoff e si avvicina alla qualificazione, ma il team calabrese è ancora in gioco.

Le reti di Leverbe e Del Col, una per tempo, permettono al Vicenza di espugnare il campo del Crotone, al quale non è bastato il goal del momentaneo pareggio messo a segno da Murano. L'andata del secondo turno fa sorridere la squadra di Vecchi, assolutamente favorita per il passaggio del turno nei playoff di Serie C.

Una gara combattuta ha premiato un Vicenza comunque più deciso, che ha ora dalla sua più risultati a favore per poter avanzare e continuare a sognare il ritorno in Serie B. Dopo essere stata superata dal Padova nel girone regolare, con la promozione diretta di quest'ultima nella prossima seconda serie 2025/2026, la squadra biancorossa vuole vincere i playoff.

Vicenza-Crotone vale uno dei quattro posti nella final four dei playoff di Serie C: i padroni di casa non potranno rilassarsi, mentre gli ospiti dovranno giocare la gara della vita per poter continuare a sperare nell'ultima promozione dsponibile.