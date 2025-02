Il crollo dell'Empoli, 11 punti in 20 giornate dopo l'avvio super: la situazione di D'Aversa e le parole del ds Gemmi

Crollo verticale dell'Empoli che non vince da dicembre: toscani in zona retrocessione dopo il successo del Parma sul Bologna.

Non era quella la sfida da cui pretendere i tre punti, ma il k.o. rimediato dall'Empoli contro l'Atalanta ha proporzioni troppo elevate per poter essere ignorate.

Un netto 0-5 senza appello per i toscani, piombati in una crisi all'apparenza senza fine e caratterizzata da un terzultimo posto che, se il campionato finisse oggi, decreterebbe la retrocessione in Serie B.

Un vero e proprio crollo verticale, che fa da contraltare con l'ottima prima parte di stagione vissuta addirittura nel lato sinistro della classifica.