Cristiano Ronaldo verso il rinnovo con l'Al-Nassr: accordo vicinissimo, le cifre e la durata del nuovo contratto

Il fuoriclasse portoghese è pronto a legarsi per altri due anni al club saudita nel quale gioca dal gennaio del 2023: i dettagli del nuovo accordo.

E' ormai in via di risoluzione il rebus relativo al futuro di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese continuerà a giocare e lo farà ancora in Arabia Saudita.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il cinque volte Pallone d'Oro, che ha compiuto 40 anni lo scorso 5 febbraio, è vicinissimo al rinnovo con l'Al-Nassr, club saudita con il quale ha disputato le ultime due stagioni.

Di seguito ecco tutto quello che c'è da sapere sul rinnovo di Ronaldo con l'Al-Nassr: dall'ingaggio alla durata del nuovo contratto.