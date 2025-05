C. Ronaldo

Lo United ha inviato un osservatore per seguire il debutto di Cristiano Ronaldo Jr con l'Under 15 lusitana. Presenti anche emissari degli Spurs.

Cristiano Ronaldo Junior, figlio del cinque volte Pallone d'Oro, ha debuttato ufficialmente con la maglia della Nazionale portoghese, scendendo in campo con l'Under 15.

Il figlio d'arte, come da tradizione che si rispetti, è sceso in campo con il numero 7, ovvero quello di papà Cristiano, per la sua prima uscita con i colori della selezione lusitana.

L'articolo prosegue qui sotto

Il classe 2011 è stato l'osservato speciale di giornata: a seguire la partita del figlio d'arte, infatti, c'erano anche gli emissari di due club inglesi: il Manchester United e il Tottenham.