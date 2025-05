C. Ronaldo

Il figlio di Cristiano Ronaldo è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale portoghese lasciando aperta la speranza di giocare col padre.

La tanto attesa prima convocazione è arrivata.

Cristiano Ronaldo junior si pone sulle orme di papà CR7 e ottiene la prima chiamata da parte della Nazionale portoghese.

Il figlio d'arte del fuoriclasse portoghese, infatti, veste la maglia dell'Al-Nassr - a livello di settore giovanile - esattamente come il padre e ora è pronto per iniziare anche il proprio percorso in nazionale.