Cristiano Ronaldo stizzito nonostante la vittoria dell'Al-Nassr: dritto negli spogliatoi dopo il cambio

Cristiano Ronaldo non ha preso bene la sostituzione: Pioli lo ha tolto dal campo dopo l'espulsione che ha lasciato l'Al-Nassr in dieci.

Successo fondamentale per l'Al-Nassr in Saudi Pro League: in virtù del 3-1 casalingo rifilato all'Al-Kholood, la squadra di Stefano Pioli si è issata al terzo posto in classifica.

Sfruttato appieno il k.o. dell'Al-Qadisiya da Cristiano Ronaldo e compagni, col portoghese protagonista sotto più di un aspetto: sia per quanto riguarda l'apporto offerto in campo che l'atteggiamento mostrato al momento della sostituzione.

Una mossa accolta non con piacere dal fuoriclasse portoghese, intenzionato a rimanere sul rettangolo verde per continuare a dare il proprio contributo senza risparmiarsi.