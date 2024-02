Cristiano Ronaldo in goal nella Champions asiatica: nuova esultanza per il portoghese

Il fuoriclasse portoghese ha risolto l'andata degli ottavi di finale della Champions asiatica e per l'occasione ha sfoggiato una nuova esultanza.

Cristiano Ronaldo non ha perso una delle sue abitudini preferite, ovvero quella del goal in Champions League.

Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha deciso la gara d'andata degli ottavi di finale della Champions asiatica guidando il suo Al-Nassr al successo contro l'Al-Feiha.

CR7 ha infatti risolto la sfida in salsa saudita segnando la rete del definitivo 0-1 che proietta la sua squadra in posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno.

A sorprendere, però, non è stato sicuramente il goal del portoghese - già a quota 25 reti in 26 apparizioni - ma la nuova esultanza esibita dal cinque volte Pallone d'Oro.