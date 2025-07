Cristiano Ronaldo sotto attacco per l'assenza al funerale di Diogo Jota: non ci riesce, da tempo

Il lusitano non era presente per l'ultimo saluto ad André Silva e Diogo Jota, ma sono decenni che Ronaldo non partecipa ai funerali.

Da Van Dijk a Bruno Fernandes, passando per Bernardo Silva e Rúben Neves. Tanti calciatori professionisti hanno partecipato ai funerali di Diogo Jota e Andrè Silva, i due fratelli portoghesi scomparsi qualche giorno fa in Spagna a seguito di un terribile incidente automobilistico. Tra di loro non era presente Cristiano Ronaldo, ora nel mirino della critica.

L'assenza di Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo e amico di Diogo Jota, non è passata certo inosservata, tanto che i media lusitani, così come diversi tifosi, hanno attaccato duramente l'ex Juventus e Real Madrid ora all'Al-Nassr, accusato di pensare solamente a sè stesso. Apriti cielo.

Non è mancata la risposta della sorella di Cristiano Ronaldo, mentre lo stesso giocatore non ha commentato la mancata presenza ai funerali di DIogo Jota e Andrè Silva. Non si tratta, però, di una sorpresa, considerando come il fuoriclasse di Madeira non partecipi da anni a queste tristi occasioni.