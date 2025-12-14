Cristiano Ronaldo in Fast & Furious 11? Vin Diesel infiamma i fan: "Abbiamo scritto un ruolo per lui"

Si è spesso discusso della possibilità di veder apparire, un giorno, Cristiano Ronaldo all'interno di un film: uno scenario che nel prossimo futuro potrebbe anche realizzarsi.
Il riferimento è alle indiscrezioni in merito a una presenza all'interno di Fast & Furious 11, prossimo capitolo della saga cinematografica che potrebbe uscire nelle sale nel 2026: ad alimentarle è stato Vin Diesel, protagonista iconico nel ruolo di Dominic Toretto.
L'attore statunitense ha infiammato i fan con un post Instagram: semplice ironia o c'è anche qualcosa di più?