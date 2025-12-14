Pubblicità
Cristiano Ronaldo
Vittorio Rotondaro

Cristiano Ronaldo in Fast & Furious 11? Vin Diesel infiamma i fan: "Abbiamo scritto un ruolo per lui"

Cristiano Ronaldo si darà al cinema? Il post di Vin Diesel sembra aprire a tale possibilità: "Devo dirvi che è unico e autentico".

Si è spesso discusso della possibilità di veder apparire, un giorno, Cristiano Ronaldo all'interno di un film: uno scenario che nel prossimo futuro potrebbe anche realizzarsi.

Il riferimento è alle indiscrezioni in merito a una presenza all'interno di Fast & Furious 11, prossimo capitolo della saga cinematografica che potrebbe uscire nelle sale nel 2026: ad alimentarle è stato Vin Diesel, protagonista iconico nel ruolo di Dominic Toretto.

L'attore statunitense ha infiammato i fan con un post Instagram: semplice ironia o c'è anche qualcosa di più?

  • IL POST DI VIN DIESEL

    Vin Diesel ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di Cristiano Ronaldo: pollici in alto e una descrizione che lascia aperte le porte di un ingresso in grande stile del portoghese all'interno della saga di Fast & Furious.

    "Tutti chiedevano se ci sarebbe stato... Devo dirvi che è unico e autentico. Abbiamo scritto un personaggio per lui".

  • FANTASIA O REALTÀ?

    Il commento del notissimo attore potrebbe anche risultare un voler cavalcare l'onda mediatica attorno alla figura di un personaggio di fama globale qual è Cristiano Ronaldo, magari nel tentativo di accrescere l'hype per un capitolo che avrà il compito di risollevare le sorti del brand dopo i risultati non eccezionali dell'ultimo film.

    La possibilità di un'apparizione del portoghese non è però da escludere a priori: già in passato la saga ha riservato piccoli parti o cameo a personalità di spicco nel mondo dello sport e della musica, e non sarebbe sorprendente se anche Cristiano Ronaldo si unisse a questa prestigiosa lista.

  • CRISTIANO RONALDO E IL CINEMA

    Cristiano Ronaldo, peraltro, ha già deciso di investire nell'industria dell'intrattenimento: ad aprile ha annunciato la creazione di UR/MARV, ovvero una società di produzione, insieme al regista e produttore britannico Matthew Vaughn.

    Un passo importante descritto dallo stesso lusitano come "un capitolo entusiasmante" della carriera, con la chiara volontà di fondere lo sport e l'arte della narrazione in una cosa sola.

  • IL BUDGET DEL FILM

    A mettere in pericolo la presenza di Cristiano Ronaldo in Fast & Furious 11 è l'aspetto economico: la Universal ha infatti messo le cose in chiaro, imponendo la riduzione del budget a meno di 200 milioni dopo le spese esorbitanti necessarie per la realizzazione del decimo capitolo.

    Un 'dettaglio' che potrebbe porre un freno alla suggestiva ipotesi di vedere sul grande schermo l'attaccante, il cui cachet risulterebbe giocoforza insostenibile per le casse della produzione.

