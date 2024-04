La serataccia di Cristiano Ronaldo: viene espulso e minaccia di colpire l'arbitro

Al-Nassr k.o. in semifinale di Supercoppa saudita: cartellino rosso e minaccia all'arbitro per Cristiano Ronaldo.

Nulla da fare per l'Al-Nassr, costretto a dire addio alla Supercoppa saudita: colpa del k.o. subìto dall'Al-Hilal in semifinale.

Una partita maledetta per Cristiano Ronaldo, protagonista in negativo in un finale accesissimo che ha fatto calare il sipario sulle speranze dei gialloblù.

All'Al-Nassr - lontano 12 punti dalla vetta in campionato a sette giornate dal termine ed eliminato dalla Champions asiatica - resta la King's Cup, dove il 30 aprile affronterà l'Al-Ittihad di Benzema in semifinale.