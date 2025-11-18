Cristiano Ronaldo dovrebbe incontrare Trump alla Casa Bianca. Al fianco di Bin Salman

La riunione tra il presidente USA Donald Trump e il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman alla Casa Bianca, di scena in queste ore, dovrebbe vedere un ospite di eccezione: nello Studio Ovale, infatti, sarà presente anche Cristiano Ronaldo.
Come riporta il New York Times, infatti, Bin Salman arriverà a Washington DC insieme a Cristiano Ronaldo, la personalità sportiva - e non - più importante dell'Arabia Saudita, fondamentale per la crescita del paese agli occhi dei più giovani. Sotto contratto con l'Al-Nassr, CR7 ha firmato un nuovo accordo fino al 2027 che lo ha reso il primo giocatore miliardario nella storia del calcio.
Sette anni dopo l'ultima volta, Bin Salman arriva negli Stati Uniti per un incontro che farà parte di un importante evento diplomatico atteso da diverso tempo in cui verranno discussi i cosidetti 'accordi di Abramo', le relazioni internazionali e gli investimenti tra i due paesi.