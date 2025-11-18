Cristiano Ronaldo dovrebbe incontrare Trump alla Casa Bianca. Al fianco di Bin Salman

Cristiano Ronaldo è anche una figura diplomatica, tanto che il portoghese Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, ha consegnato a Trump una maglia dello stesso ex Juventus durante un vertice del G7 in Canada.

Il regalo per il presidente USA recitava: “Al presidente Donald J. Trump, giocare per la pace”.

"Si tratta di una delle persone che può aiutare a cambiare il mondo" ha raccontato Cristiano Ronaldo qualche tempo fa. "Gli Stati Uniti sono uno dei paesi più importanti. Presidente. Se possiamo aiutarci a vicenda per far sì che questo accada... giuro che non posso guardare la TV".

"A volte comincio a guardare una notizia e non posso continuare. Lui è una delle persone che desidero incontrare per sedermi e fare una bella chiacchierata. Se è qui, o negli Stati Uniti, dove vuole. So che era qui in Arabia Saudita con il nostro capo Bin Salman. Vorrei che un giorno lo incontrasse perché è uno degli uomini che può far cambiare le cose. Mi piacciono le persone così”.

La richiesta di recarsi negli Stati Uniti per incontrare Trump il 18 novembre sarebbe arrivata proprio dallo stesso Ronaldo.