Il portoghese è ancora protagonista nel campionato arabo, due goal su punizione nella stessa partita. Poi il cambio al 45'.

Nonostante i 39 anni compiuti lo scorso febbraio, Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il portoghese, infatti, continua a giocare e soprattutto a segnare a raffica. In tutti i modi possibili.

CR7 è stato l'assoluto protagonista della roboante vittoria ottenuta dall'Al-Nassr in trasferta contro Abha, in una gara valida per la Saudi Pro League.