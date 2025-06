Cristiano Ronaldo contro Yamal: la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna come passaggio di consegne

Portogallo vs Spagna

Sfida tra due generazioni a Monaco di Baviera: Cristiano ha compiuto 40 anni lo scorso febbraio, Yamal spegnerà 17 candeline tra un mese.

Si accendono i riflettori dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Una settimana dopo la finalissima di Champions League vinta dal PSG contro l'Inter, la casa del Bayern ospita l'atto finale della Nations League 2024/25.

In terra tedesca, infatti, si affrontano il Portogallo, capace di superare in rimonta proprio i padroni di casa, e la Spagna, protagonista della pirotecnica vittoria per 5-4 contro la Francia.

Il confronto tra lusitani e iberici, però, racchiude una sfida nella sfida semplicemente da brividi. Una che profuma di passaggio di consegne: Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal.